Авиакомпания «Победа» повысит цены на рейсы в Россию

10:03, 16 октября 2019, ПАИ

С 28 октября бюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах. В связи с этим цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Авиакомпания «Победа» для исполнения решения Московского городского суда вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. С зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2019 года, «Победа» увеличит на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов», - уточнили в пресс-службе.

Там же пояснили, что в 2018 году из-за роста цен на авиатопливо расходы «Победы» выросли более чем на 30%. Чтобы не увеличивать цены авиабилетов, компания нашла решение и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. Сейчас более 90% клиентов «Победы» проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. И мера, на которую мы вынуждены пойти по решению суда, убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние роста цен на топливо и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики, и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, включив затраты на регистрацию в аэропорту, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», - процитировали в пресс-службе слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.