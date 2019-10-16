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Общество

Мемориал на месте взорванной фашистами церкви установили в Псковском районе

В Псковском районе в деревне Добровитки на месте церкви, взорванной немецкими карателями в декабре 1943 года, установили мемориал с колоколом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», церемония открытия прошла 15 октября в рамках партийного проекта «Историческая память».

В мероприятии приняли участие порядка 80 человек, среди которых были представители исполнительной власти и общественности, ветераны, депутаты и активисты «Единой России». Собравшиеся почтили память погибших и возложили цветы к памятному знаку.

«Мы должны сохранить память обо всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма в годы Великой Отечественной войны. Чтобы не только мы, но и наши дети чтили и уважали людей, которые ради мира на земле отдали свои жизни», - заявил секретарь районного отделения партии Андрей Неофитов.

Перед взрывом в церкви заперли 27 жителей окрестных деревень, все они погибли.

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