В полночь 16 октября в Псковской области завершится региональный этап конкурса «Народный участковый»

11:28, 16 октября 2019, ПАИ

В полночь 16 октября завершится региональный этап конкурса «Народный участковый-2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. У псковичей ещё есть возможность проголосовать на сайте ведомства.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие во втором этапе конкурса. Всего претендентов на победу в этом году 13: Виктор Рыбников из Стругокрасненского района, Вячеслав Журавлёв из Гдовского района, Сергей Юрков из Себежского района, Владимир Мазуров из Опочки, Наталья Кот из Островского района, Владислав Щока из Великолукского района, Анатолий Валуев из Псковского района, Сергей Закревский из Пушкиногорского района, Сергей Мишин из Пскова, Валерий Кочетков из Печорского района, Юрий Толстолобов из Великих Лук, Дмитрий Осипов из Дедовичского района, Татьяна Ивченко из Невельского района.

Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

С 1 по 10 ноября пройдет третий заключительный этап конкурса, который проводится на федеральном уровне - на портале KP.RU. Посетители в ходе онлайн-голосования выберут народного участкового из представителей 84 регионов России.

15 ноября состоится награждение народного участкового и вручение приза пройдет в министерстве внутренних дел. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику – Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.