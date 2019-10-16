Детский сад на 270 мест построят в микрорайоне Овсище в Пскове

11:01, 16 октября 2019, ПАИ

Детский сад на 270 мест построят в микрорайоне Овсище в Пскове до 1 декабря 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 12 Григорий Стороненков рассказал, что дошкольное учреждение разместится на улице Алехина, 22. Аукцион на строительство объекта уже состоялся, по его итогам заключен контракт с ООО «Еврогазстрой». Работы обойдутся в 213 млн рублей, эти средства выделены из федерального бюджета и заложены в бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Деньги предусмотрены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Здание детского сада будет трёхэтажным. В нём откроют 12 групп, спортивный и музыкальный залы. Подрядчику предстоит поставить и смонтировать технологическое оборудование для пищеблока, медицинского блока, административных кабинетов, прачечной и гладильной, пожарных шкафов.

По словам Григория Стороненкова, жители округа очень ждут реализации этого важного проекта. Он напомнил, что сейчас в Овсище ведется застройка многоэтажными жилыми домами, квартиры в которых покупают молодые семьи с детьми. «Поэтому вопрос с местами для дошкольников в шаговой доступности крайне актуален. Вместимость детского сада полностью покроет потребности микрорайона с учетом развития Овсище», - заявил Григорий Стороненков. Он добавил, что Еврогазстрой уже работал на социальных объектах в регионе, в частности, компания занималась строительством здания общеобразовательной школы в Дно.

Также в Пскове строят два детских сада на 270 мест на улице Звездной и Михаила Егорова. Кроме того, у детских садов «Снегирек» на улице Народной и «Золотой ключик» на Рижском проспекте появятся ясельные пристройки.