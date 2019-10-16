Псковичка стала победительницей фестиваля молодых поэтов «Мцыри»

12:42, 16 октября 2019, ПАИ

Псковская поэтесса Диана Константинова стала победителем XV всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России.

40 поэтов «лермонтовского возраста» - до 27 лет - приехали в Москву на финал фестиваля, чтобы побороться за статуэтку Гран-при работы скульптора Алексея Чебаненко.

В результате лучше стала псковичка, участница фестиваля «Словенское поле» в Изборске. Диана Константинова получила награду из рук известного российского актёра Александра Рапопорта. Кроме этого, поэтесса получила дипломы дающие право опубликовать свои произведениях в литературных изданиях – газетах «Exlibris Независимой газеты» и «Литературная газета».

По итогам фестиваля выйдет сборник «Мцыри», в который войдут стихи мастеров и участников конкурсной программы.