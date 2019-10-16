Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Опочке

11:13, 16 октября 2019, ПАИ

39-летний водитель мотоцикла получил травмы при столкновении с автомобилем ВАЗ в Опочке на улице Первого Мая. Авария случилась 15 октября около 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18-летний водитель ВАЗа не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. В результате мотоциклист получил ушибы и ссадины. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.