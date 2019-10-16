Реконструкция сквера Искусств началась в Пскове

12:25, 16 октября 2019, ПАИ

В Пскове начались работы по реконструкции сквера Искусств на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление строительства и капитального ремонта администрации города, работы будет проводить ООО «Дорстройсервис», которое стало победителем конкурса.

Общая стоимость реконструкции составляет порядка 18 млн рублей, большая часть средств выделена по проекту «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов. Проект софинансируется Россией, Латвией и Европейским Союзом.

Подрядчику предстоит заменить покрытие на пешеходных дорожках, установить освещение, оборудовать игровую зону, благоустроить центр сквера, высадить деревья и кустарники. Работы должны быть завершены в октябре 2020 года.