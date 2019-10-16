Тала Нещадимова объяснила, с чем связано снижение уровня воды в Чудском озере

14:20, 16 октября 2019, ПАИ

Руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова объяснила, с чем связано снижение уровня воды в Чудском озере. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации она подчеркнула, что нынешний уровень нельзя назвать чрезвычайно низким.

«Сейчас в озере уровень ниже нормы на 30-90 сантиметров - в зависимости от того, где производится замер. Нельзя говорить, что такого не было за всю историю наблюдений», - отметила метеоролог.

В Великой, которая в том числе питает озеро, зарегистрирован уровень в плюс 17 сантиметров от нулевого уровня поста. При этом средняя многолетняя норма составляет плюс 66 сантиметров. Ноль поста - тот уровень воды, который считается наименьшим из возможных на тот период когда формируется пост. В Пскове пост открывался в 1903 году, и тогда посчитали, что ниже существующего на тот момент уровня вода опускаться не будет.

«Если говорить о максимуме, который отмечался в Пскове за период наблюдений, то это плюс 8,7 метра от нуля. Это, разумеется, в период паводка. Сейчас уровень воды в Великой почти на полметра ниже нормы, но и это некритчино. В 1939, в 1996, в 1964, в 2006-м годах уровни воды были ниже того, что мы наблюдаем сейчас. Например, в 1939-м он оказался ниже нуля на 66 сантиметров, поэтому говорить о критическом положении реки и озера некорректно», - уверена Тала Нещадимова.

По словам специалиста, последние годы отличаются малой водностью. Этот период наступил в начале 2000-х годов и продолжается до сих пор. Годы с 2000 до 2012-2013-го признаны Всемирной метеорологической организацией одними из самых тёплых за весь период наблюдений.

«Причём тепло было не только летом, но и зимой. А для хорошего весеннего стока в озеро, необходимо чтобы почва промерзала на 50 сантиметров, у нас же она в последние десять лет промерзает только на 20-30 сантиметров. В результате вода уходит в почву, а река и озера эту зимнюю воду недополучают. Сильные, но всё-таки редкие дожди этот дефицит не уменьшают. Осадки редко когда хорошенько превышали норму, поэтому отсутствие воды зимой не компенсируется избытком воды летом», - пояснила Тала Нещадимова.

«Понятно, что низкий уровень воды в Чудском озере не нравится рыбакам, но все остальные жители Псковской области хотят солнечного и тёплого лета. Просто каждому нужно пережить тот период, который ему не нравится. То, что происходит сейчас, нельзя называть экологической катастрофой и последствиями воздействия человека на климат. На климат люди, конечно, влияют, но говорить о том, что мы каким-то образом изменили принцип жизни Псковско-Чудского водоёма нельзя. К счастью, мы не можем на это влиять», - добавила меторолог.

Относительно прознозов на будущее руководитель Псковского центра по гидрометеорологии отметила, что за год ситуация с малой водностью не изменится. «Для этого должен быть потоп, который нам с вами совсем не нужен. Ситуация однозначно будет меняться, вода вернётся, но когда это случится, мы пока не можем сказать. 99%, что в течение пяти лет воды станет больше, и это снова кому-то не понравится», - подытожила Тала Нещадимова.