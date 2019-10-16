Темпы роста потребительских цен снизились в Псковской области

13:17, 16 октября 2019, ПАИ

По состоянию на сентябрь 2019 года в Псковской области снизились темпы роста потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В период с января по сентябрь цены на потребительском рынке региона выросли на 1,9% (за такое же время в 2018 году – на 2,8%). Продовольственные товары подорожали на 0,1% (в 2018 году – на 1,2%), непродовольственные товары – на 2,9% (в 2018 - на 3,3%), услуги – на 3,9% (в 2018 - на 3,3%).

Рост цен на продовольственные товары в Псковской области за указанный период был значительно ниже уровня роста цен по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом, а на непродовольственные товары и услуги, наоборот, опережал.

С начала года больше всего подорожали пшено – на 36%, овсяная и перловая крупы – на 14,7%, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 13%, сельдь соленая – на 11,3%, филе рыбное – на 10,9%, булочные изделия – на 10,3%, мед – на 9,9%, консервы рыбные в томатном соусе – на 9,8%, хлеб – на 8,9%, кетчуп – на 8,2%, крупа манная – на 8,1%. Также стали дороже чеснок – на 31,9%, лимоны – на 19,3%, лук репчатый – на 12,8%, виноград – на 10%, яблоки – на 9,2%.

Наибольшее снижение цен с начала года наблюдалось на сахар-песок – на 24,7%, яйца куриные – на 22,9%, перец черный (горошек) – на 7,7%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 7,4%, отечественную икру лососевых рыб – на 7,2%, свинину бескостную – на 6,5%, живую и охлаждённую рыбу – на 5,7%. Отмечалось также сезонное снижение стоимости плодоовощной продукции: огурцы свежие подешевели на 41,6%, помидоры свежие – на 27,7%, белокочанная свежая капуста– на 19,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец сентября 2019 года составила по Псковской области 4 тыс. 378,28 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года на 1,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то значительнее других подорожали печатные издания – на 16,1%, табачные изделия – на 11,8%, спички – на 7,7%, фотоаппараты – на 7%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 6,9%, товары для животных – на 6,7%, медикаменты, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода – на 6,3%, ювелирные изделия – на 6% , медицинские товары – на 5,8%, парфюмерно-косметические товары – на 5,3%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на телерадиотовары – на 8,3%, товары для физической культуры, спорта и туризма – на 2,3%, электротовары и другие бытовые приборы – на 2,1%.

Также с начала года на 28,2% увеличились цены и тарифы на услуги телевещания, на– на 11,6, услуги организатора проведения торжеств – на 8,6%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 7,7%, услуги высшего образования – на 5,8%, ветеринарные услуги – на 4,7%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ремонт, пошив одежды и обуви – на 7,8%, услуги парикмахерских – на 7,6%, ритуальные услуги – на 7,3%. Наблюдалось снижение цен на услуги страхования – на 6,1%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 3,9%.