Несанкционированную свалку ликвидировали на улице Птичьей в Пскове

13:44, 16 октября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Птичьей ликвидировали несанкционированную свалку. Произошло это после того, как активисты Общероссийского народного фронта обратились к городским властям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении ОНФ, жалоба на свалку поступила от местной жительницы Светланы Тройновой, которая воспользовалась «красной кнопкой» на сайте народного фронта. Она попросила у общественников содействия в решении проблемы.

«На нашей маленькой улице находится несколько бесхозных участков, которые превращены в свалку мусора. В 2017 году улица убиралась городскими службами, но уже два года никто ничего в порядок не приводит. Большие опасения вызывают два брошенных после пожара дома», - отметила Светлана Тройнова.

Представители ОНФ в Псковской области обратились к городским властям с просьбой очистить территорию. Администрация Пскова приняла меры, теперь свалка на улице Птичьей ликвидирована.