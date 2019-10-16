В Пскове пенсионерка третью неделю живёт с текущей крышей и без света из-за ремонта кровли

18:01, 16 октября 2019, ПАИ

В Пскове пенсионерка третью неделю живёт под протекающей крышей и без света из-за ремонта кровли дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

По его словам, в доме на Набережной реки Великой, 4 проводится капитальный ремонт крыши, в рамках которого рабочие сняли шифер на чердаке и готовят стропила и обрешетку. «Нормальный рабочий процесс. Вот только жильцы дома очень недовольны подходом к такой работе. Пенсионерка Нина Борисовна из 75 квартиры уже третью неделю вынуждена жить под протекающим потолком. На полу стоят ведра, на столе свечи и фонарь», - рассказал Сергей Елизаров. Он пояснил, что с появлением первых протечек произошло короткое замыкание, и все лампы вышли из строя. Во избежание пожара пришлось отключить электричество.

Сергей Елизаров заметил, что комиссия составила акт осмотра помещения, но не показала его пенсионерке. В итоге родственники женщины сообщили о произошедшем в СМИ, после чего «представитель подрядчика ООО «Гриал» обиделся». «Раз так, мы вам устраним протечки в самый последний момент» - был ответ прораба! При телефонном разговоре эта фраза снова прозвучала из уст работника «Гриала», - добавил активист ОНФ.

Он заявил, что связался с Региональным оператором – Фондом капитального ремонта, где пообещали разобраться в ситуации.

Сергей Елизаров также отметил, что представители регионального оператора Фонда капитального ремонта посетили объект и извинились перед пенсионеркой. По его словам, 18 октября будет созвана комиссия с участием подрядчика, где будет составлена дефектная ведомость. Дефекты будут устранены после того, как будет принят капитальный ремонт.

«Все будет устранено в первую очередь. Мы проследим, чтобы все было подписано и акт осмотра был передан на руки собственнику», - заключил Сергей Елизаров.