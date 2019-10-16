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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП на улице Труда в Пскове

Пассажирка городского автобуса пострадала в результате ДТП, которое произошло в Пскове у дома 47 по улице Труда 16 октября около 9:35. Там автомобиль Mercedes-Benz, за рулём которого сидел 41-летний мужчина, врезался в городской автобус, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, Mercedes при выезде с прилегающей территории улицы Энтузиастов не пропустил ехавший по главной дороге автобус. Водитель иномарки не остановился у стоп-линии и не выполнил требования знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

В результате аварии 50-летняя пассажирка автобуса получила ушибы мягких тканей и была доставлена в Псковскую областную больницу, откуда её позже отпустили домой.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии оба водителя были трезвы, однако, у мужчины, управлявшего иномаркой, нет водительских прав.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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