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Общество

В Псковской области за правонарушения в отношении несовершеннолетних привлечены к ответственности 218 взрослых

В Псковской области за 9 месяцев 2019 года привлечены к административной ответственности 218 человек за противоправные деяния в отношении несовершеннолетних. Такие данные озвучила на встрече с журналистами врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она уточнила, что на 3,7 процента выросло количество преступлений в отношении подростков в общественных местах.

«К уголовной ответственности привлечены четыре лица, которые вовлекали подростков в преступную деятельность, - добавила спикер. - В Великих Луках, Порхове, и два факта в Печорах».

Представители ведомства отмечают, что в целом в регионе на 2,5 процента увеличилось количество преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. И это без учета, например, невыплат алиментов. 23 подростка пострадали от действий членов своей семьи, 42 — от действий знакомых.

К сожалению, на 5,7 процентов (38 случаев) выросло количество преступлений в части нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних, добавила Ирина Зорина.

Она уточнила, что полицией выполняется комплекс профилактических мер, особое внимание уделяется детям, проживающим под одной крышей с людьми, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы.

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