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Общество

Новый светофор подключат на улице Юбилейной в Пскове

17 октября около 9:00 на улице Юбилейной в Пскове подключат новый светофор, который установлен в рамках реконструкции дороги, которая идёт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, светофор установлен у дома №14 по улице Молодова. Он появился на месте бывшего нерегулируемого пешеходного перехода. Решение о его установке приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Светофор оснащен специальной кнопкой для пешеходов, которые с её помощью смогут регулировать его работу. Объект также оборудован таймером с обратным отсчётом времени.

Реконструкция участка улицы Юбилейной в Пскове от моста 50-летия Октября до перекрестка с Рижским проспектом протяженностью около 2,5 км проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ по укладке нового асфальта, оборудованию съездов, тротуаров и нанесению разметки из термопластика составляет более 120 млн рублей.

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