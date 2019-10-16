0
17:45
Псковский блогер-колясочник четвёртый раз поборется за премию «Народное признание»
17:27
Противопожарный рейд в Псковском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
15:51
Гимн Псковской области представили Общественной палате региона
14:20
Тала Нещадимова объяснила, с чем связано снижение уровня воды в Чудском озере
12:53
Археологи поделились фотографиями находок из раскопа у Поганкиных палат в Пскове
12:25
Реконструкция сквера Искусств началась в Пскове
Еще новости
Общество

Осенью и весной в Пскове ежедневно проверяют педофилов

Осенью и весной в Пскове ежедневно проверяют граждан, имеющих судимость за нарушение половой неприкосновенности детей. Об этом сообщила врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина на встрече с журналистами 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ирина Зорина отметила, что порой визиты к находящимся под административным надзором совершают ночью. Их проверяют не только сотрудники инспекторского, но и руководящего состава УМВД. Однако, несмотря на проводимую работу, рецидивы бывают, чаще всего, в случае с судимыми лицами, прибывшими из других регионов, которые не встали на учет.

Ирина Зорина добавила, что в Пскове регулярно изучают все заброшенные здания, закоулки. «Есть упорядоченный список, который постоянно проверяется», - сообщила она.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова отметила, что два года подряд проводится акция «Безопасность детства», которая охватывает все районы. Она подчеркнула, что в каждом муниципалитете есть заброшенные объекты, и часто они никак не огорожены. Омбудсмен заметила, что даже незакрытый люк может стать причиной гибели ребенка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский блогер-колясочник четвёртый раз поборется за премию «Народное признание»
16 октября 2019
Псковский блогер-колясочник четвёртый раз поборется за премию «Народное признание»
Противопожарный рейд в Псковском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 октября 2019
Противопожарный рейд в Псковском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Гимн Псковской области представили Общественной палате региона
16 октября 2019
Гимн Псковской области представили Общественной палате региона
Тала Нещадимова объяснила, с чем связано снижение уровня воды в Чудском озере
16 октября 2019
Тала Нещадимова объяснила, с чем связано снижение уровня воды в Чудском озере
Археологи поделились фотографиями находок из раскопа у Поганкиных палат в Пскове
16 октября 2019
Археологи поделились фотографиями находок из раскопа у Поганкиных палат в Пскове
Реконструкция сквера Искусств началась в Пскове
16 октября 2019
Реконструкция сквера Искусств началась в Пскове
Компания «Экопром» очистила от мусора остров Колпина в Псковском озере
16 октября 2019
Компания «Экопром» очистила от мусора остров Колпина в Псковском озере

Идет загрузка...