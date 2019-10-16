Эксперт: Педагоги и школьные психологи могут заметить, что с ребенком что-то происходит

16:51, 16 октября 2019, ПАИ

В Пскове необходимо проводить работу со школами, поскольку школьные психологи и педагоги могут заметить, что с ребенком что-то происходит не так. Такое мнение выразила старший инспектор отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Псковской области Лариса Булашова в ходе пресс-конференции 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Ларисы Булашовой, дети, в отношении которых долгое время совершается насилие, скорее всего, не будут рассказывать об этом правоохранителям, поскольку боятся людей в форме. Она также заявила, что иногда достаточно наедине задать ребёнку вопрос, чтобы узнать, что с ним произошло, но бывают случаи, когда дети наговаривают на родителей.

Врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина считает, что пока родители не будут осознавать всю серьезность проблемы, они будут возникать. По ее словам, дети являются жертвами родителей и чаще всего преступления совершают сами родители. Причина дальнейших проблем, по мнению Ирины Зориной, кроется в том, что за ненадлежащее воспитание детей не существует действенного наказания.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посоветовала родителям изучить опыт коммерческой организации «Стоп угроза», которая разрабатывает «лайфхаки» о том, как уберечь ребенка. По словам омбудсмена, дети должны понимать, что взрослый человек не будет просить помощи у ребенка и не будет пытаться подружиться с ним в социальных сетях – это ненормально. При этом, как подчеркнула она, каждый взрослый должен быть готов к тому, что к нему за помощью может обратиться ребенок.

Наталия Соколова уточнила, что ребенок должен знать, что в случае беды он должен кричать и не бояться звать на помощь. «Многие при этом воспринимают это как табу, в том числе потому, что в школах на переменах запрещено шуметь», - заключила она.