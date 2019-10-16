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Общество

Mango Show состоится в торговом центре «Акваполис» 20 октября

20 октября в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится Mango Show.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы

В программе - модные показы новых коллекций, презентации моделей, шоу-дефиле и выступления артистов.

Кроме того, планируется, что в рамках программы будут представлены новые модели популярного испанского бренда, помимо уже зарекомендовавших себя вариантов гардероба.

Начало шоу - в 16:00. Вход свободный.

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