Mango Show состоится в торговом центре «Акваполис» 20 октября
20 октября в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится Mango Show. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы
В программе - модные показы новых коллекций, презентации моделей, шоу-дефиле и выступления артистов.
Кроме того, планируется, что в рамках программы будут представлены новые модели популярного испанского бренда, помимо уже зарекомендовавших себя вариантов гардероба.
Начало шоу - в 16:00. Вход свободный.