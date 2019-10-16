248 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс управленцев «Лидеры России - 2020»

16:47, 16 октября 2019, ПАИ

248 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс управленцев «Лидеры России - 2020» за первые 10 дней регистрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент», – уточнил Алексей Комиссаров.

По его словам, в этому году введены три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев.

Конкурс состоит из четырех этапов:

Этап 1. С 4 по 27 октября онлайн-регистрация участников, запись видеоинтервью.

Этап 2. Дистанционный этап продлится с октября по декабрь.

Этап 3. Очные полуфиналы в восьми федеральных округах с января по март 2020 года.

Этап 4. Суперфинал с марта по апрель 2020 года.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.