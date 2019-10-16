Великолукские учителя и врачи прививаются от гриппа активнее остальных горожан

17:48, 16 октября 2019, ПАИ

Великолукские учителя и врачи прививаются от гриппа активнее остальных горожан. Как сообщила на общегородском заседании в администрации Великих Лук заведующая поликлиникой №1 Ирина Шапошникова, план по иммунизации медицинских работников и работников системы образования выполнен на 100%. При этом на недостаточном уровне пока находится вакцинация рабочих промышленных предприятий и организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Из предприятий города наибольшее количество вакцинированных от гриппа на ЗАО «Великолукский Мясокомбинат» - 1000 человек, заводе «Микрон» - 208 человек; «Велмаш-С» - 200 человек; «Реостат» - 168 человек, ЗАО «ЗЭТО» - 160 человек, ОАО «ПсковЭнерго» - 100 человек. Однако, судя по числу работающих на данных предприятиях, процент вакцинации мог бы быть больше», - заметила Ирина Шапошникова.

По её словам, общее количество вакцинированных от гриппа составляет 73,1% от плана.

Великолукские медики уже разработали профилактические мероприятия по предупреждению гриппа и ОРВИ. Во время подъема уровня заболеваемости запланирована перепрофилизация коечного фонда в сторону увеличения мест для лечения тяжелых форм гриппа и ОРВИ. Ирина Шапошникова заверила, что межрайонная больница обеспечена необходимым медицинским оборудованием и аппаратурой, кроме того, создан запас противовирусных препаратов, антибиотиков, жидкостей для внутривенного введения.