Умеренно мягкой прогнозируется зима в Великих Луках

18:17, 16 октября 2019, ПАИ

Умеренно мягкой прогнозируется зима в Великих Луках, самыми холодными месяцами будут январь и февраль. Об этом на общегородском совещании по итогам сентября рассказал председатель комитета ГО, ЧС и МР администрации города Николай Шмоткин со ссылкой на полученный им долгосрочный прогноз погоды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Николай Шмоткин также проинформировал, что за сентябрь чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера в Великих Луках не случилось. При этом при производстве земляных работ на территории ООО «Велмаш-С» были были обнаружены 5 минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны, все они уничтожены.

В целях подготовки сил гражданской обороны города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций за месяц провели 9 командно-штабных, тактико-специальных и объектовых тренировок, а 1 и 2 октября в образовательных учреждениях прошли занятия в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

«В школах города проведено 148 мероприятий, в которых было задействовано 3652 учащихся», - отчитался Николай Шмоткин.

Также на совещании был заслушан отчёт о пожарной безопасности заместителя начальника ОНД и ПР по городу Великие Луки Максима Степанова. По его словам, в сентябре поступило 31 сообщение о происшествиях, в том числе о 22 пожарах, 6 из которых произошли на объектах защиты или автотранспорте, 16 - на открытой территории. В 16 случаях причиной возгораний было неосторожное обращение с огнём.

В целом за 9 месяцев на территории города зарегистрировали 407 происшествий, на пожарах один человек погиб и пятеро пострадали.