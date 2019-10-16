Пьяный пскович ударил полицейского кулаком по лицу

20:23, 16 октября 2019, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил полицейского кулаком по лицу (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 21 сентября 2019 года в Пскове на улице Труда водитель иномарки, подозреваемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выражая свое недовольство разбирательству по делу об административном правонарушении, дважды ударил полицейского кулаком по лицу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.