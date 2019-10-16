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Почти 20 тысяч рублей лишились великолучанки после разговоров с лжебанкирами

В Великих Луках две местные жительницы стали жертвами мошенников. Их обманули на почти 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 32-летней великолучанке на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал женщине, что с её карты неизвестные злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги, а для того, чтобы решить эту проблему необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Женщина сообщила требуемые сведения, после чего с её счета были сняты более трёх тысяч рублей.

Также от рук ещё одного лжебанкира пострадала 57-летняя великолучанка. Под предлогом приостановления несанкционированной транзакции денег мошенник узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее около 15 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.

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