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Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По словам министра, больше всего увеличилась продолжительность жизни женщин — до 78,5 года. Она также отметила, что в стране на 3,1% снизился показатель общей смертности на тысячу человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе снизилась и младенческая смертность — в возрасте до 1 года за первые восемь месяцев этого года умерло на 800 детей меньше.

При этом министр подчеркнула, что показатель смертности от туберкулеза достиг абсолютного национального исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также почти на 8% снизилась смертность от пневмонии. По словам Вероники Скворцовой, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения.

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