Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 лет

19:30, 16 октября 2019, ПАИ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По словам министра, больше всего увеличилась продолжительность жизни женщин — до 78,5 года. Она также отметила, что в стране на 3,1% снизился показатель общей смертности на тысячу человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе снизилась и младенческая смертность — в возрасте до 1 года за первые восемь месяцев этого года умерло на 800 детей меньше.

При этом министр подчеркнула, что показатель смертности от туберкулеза достиг абсолютного национального исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также почти на 8% снизилась смертность от пневмонии. По словам Вероники Скворцовой, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения.