Делегация Псковской области участвует на международной выставке «Дорога-2019»

19:46, 16 октября 2019, ПАИ

16 октября в Екатеринбурге открылась международная специализированная выставка «Дорога-2019». В её рамках делегация Псковской области во главе с руководителем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным представляет опыт Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, псковская делегация разместила на выставке стенд, на котором представлена информация о реализации в Псковской области наиболее крупных инфраструктурных объектов. В частности, речь идёт о проекте по строительству путепровода в Великих Луках, который призван улучшить транспортное сообщение и связать две части города, разделенные железнодорожными путями.

Также псковская делегация познакомит участников выставки «Дорога-2019» с проектом по строительству второй очереди северного обхода Пскова. Кроме того, на выставке состоится презентация и нескольких подрядных организаций Псковской области, которые расскажут о своих наработках в сфере дорожного строительства.

Помимо этого, псковская делегация представит опыт работы по реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение дорог в нормативное состояние в этом году выделены более 2 млрд рублей. Благодаря экономии средств при проведении аукционов в план ремонта удалось включить на 37% больше объектов — 73 вместо 53. Планируется, что в нормативное состояние будут приведены около 170 километров автодорог.

В международной выставке «Дорога-2019» участвуют представители автодорожного сообщества России из Минтранса, Росавтодора, органов исполнительной власти регионов, а также производители новейших технологий, материалов и оборудования, представители науки и бизнеса, ключевые эксперты дорожного хозяйства. Участников мероприятия, которое продлится до 18 октября, ждут пленарные заседания, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний.