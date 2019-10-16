Улов на 36,5 килограмма скрыло рыбодобывающее судно в Псковской области

20:05, 16 октября 2019, ПАИ

В Гдовском районе на причале в деревне Раскопель на судне, которое осуществляет промышленный вылов сетями и механизированными мутниками, были не учтены в промысловом журнале 36,5 килограмма рыбы: 17 кг леща, 6 кг щуки, 8 кг налима и 5,5 кг окуня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, данное нарушение было выявлено в ходе совместного рыбоохранного рейда России и Эстонии, которое прошло на Чудском и Теплом озерах.

На другом судне сотрудники рыбоохраны двух государств зафиксировали отклонение от занесенного в промысловый журнал веса рыбы, более чем на 10%. По выявленным нарушениям виновные будут привлечены к административной ответственности.

Также инспекторы составили административный протокол на рыбака-любителя, который незаконно ловил рыбу в запретном районе – залив Залахтовский.

Всего в ходе совместно рейда России и Эстонии представители рыбоохраны проверили 13 судов, которые занимались промышленным рыболовством.

Совместные рыбоохранные рейды России и Эстонии прошли согласно решению 44-й сессии российско-эстонской межправительственной комиссии о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах.