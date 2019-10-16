Россияне стали чаще заниматься благотворительностью

20:43, 16 октября 2019, ПАИ

В России количество людей, которые жертвую деньги на благотворительность, увеличилось с 46% в 2018 году до 57% в 2019 году. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра НАФИ по итогам проведённого опроса, сообщает ТАСС.

По данным аналитиков, в последние два-три года каждый десятый россиянин регулярно делал благотворительные пожертвования, больше трети – оказывали помощь несколько раз, ещё 10% респондентов жертвовали деньги однократно. 42% жителей России признались, что ни разу не занимались благотворительностью, а 1% затруднился с ответом.

Чаще всего жители России подают милостыню на улице (60%). Также для совершения пожертвований россияне пользуются специальными ящиками (26%) и переводами при помощи СМС на короткий номер (27%). Вместе с тем за три года сократилось число тех, кто переводит средства посредством СМС. В 2016 году этот показатель составлял 35%.