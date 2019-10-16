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Общество

На 37% снизилось количество алкоголиков в России

В России с 2008 по 2017 годы уменьшилось количество алкоголиков на 37% - с 2,08 млн до 1,3 млн человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

За рассматриваемый период также сократилось в 2,2 раза заболеваемость алкогольными психозами – с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения. При этом в Минздраве подчеркнули, что потребление алкоголя в России с 2008 года упало с 15,7 до 9,3 литра на человека.

По данным всемирной организации здравоохранения, благодаря уменьшению уровня общего употребления алкоголя в России сократилась смертность от всех причин.

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