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Общество

В Госдуму внесён законопроект о развитии российского виноделия

В Госдуму внесён законопроект о развитии российского виноделия, который охватит все аспекты дела — от правил изготовления вина до введения системы господдержки его отечественных производителей. Среди новшеств в проекте оказалось понятие «вино России» — это продукция произведенная полностью из отечественного винограда, сообщает газета «Известия».

Авторы предложили обязать производителей верно указывать названия продукции и не путать «вино» и «виносодержащие напитки» с добавлением подсластителей и прочих ингредиентов. Несмотря на то, что проект прошел два первых чтения, его отклонили на последнем этапе, поскольку он поставил под вопрос дальнейшее развитие отрасли в стране. Депутаты обратили внимание, что в документе не было предусмотрено точное определение алкогольной продукции и ее видов, включая и вино. Все термины, которые содержал проект, не позволяли отличить настоящий и качественный продукт от подделки.

Выяснилось, что к разработке документа не привлекали ни экспертное сообщество, ни самих изготовителей напитков. Поэтому документ направлен на доработку, чтобы в дальнейшем разрешить вопрос с высоким оборотом суррогата на российском рынке.

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