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Экономика

Крупный бизнес ждёт закон о поощрении капиталовложений в нацпроекты

Крупнейший бизнес не будет вкладывать свои деньги в реализацию нацпроектов до принятия закона о защите и поощрении капиталовложений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Документ должен дать инвесторам гарантии неизменности правил игры на период до 20 лет. Однако не исключено, что для ускорения его принятия придется разработать укороченную версию. Законы-спутники, нормативно-правовые акты и несколько десятков проектов постановлений правительства, сопровождающих основной документ, в этом случае представят позже. Спешка объясняется тем, что без подтверждений, зафиксированных на бумаге, частные инвесторы не верят на слово, что государство не будет резко менять регуляторные условия, пояснил Шохин.

Если закон будет утвержден за несколько месяцев, крупнейшие проекты могут определиться уже в 2020 году. 

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