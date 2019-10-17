Квартиру отремонтировали власти Новосокольников после вмешательства прокуратуры

10:30, 17 октября 2019, ПАИ

В Новосокольническом районе в деревне Шахница прокуратура обязала власти организовать ремонт в квартире, находящейся в муниципальной собственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В квартире проживала семья по договору социального найма. Помещения находились в неудовлетворительном состоянии: дощатый пол в одной из жилых комнат и кухне проседал и был деформирован, доски уже гнили. Оконные рамы с подоконниками в квартире также находились в неудовлетворительном состоянии: имели многочисленные следы гниения и разрушений.

Прокурор района внес представление в адрес администрации городского поселения «Новосокольники» с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, квартира отремонтирована.