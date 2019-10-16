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Житель Белоруссии погиб в ДТП в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе на 393-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб житель Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 15 октября в 23:00. 26-летний житель Белоруссии, управляя автомобилем Volkswagen Passat, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry, за рулём которой находился 40-летний пскович.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen Passat скончался на месте.

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