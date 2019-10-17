Андрей Михеев презентовал иностранным предпринимателям инвестиционный потенциал Псковской области

09:59, 17 октября 2019, ПАИ

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев презентовал иностранным и российским предпринимателям, прибывшим с бизнес-миссией, инвестиционный потенциал региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 17 октября.

Председатель комитета подчеркнул, что губернатор области Михаил Ведерников «уделяет большое внимание вопросам сотрудничества и обмена опытом». «Мы всегда рады рассказать, какие возможности есть в регионе для развития бизнеса», - заверил Андрей Михеев.

Он обратил внимание на уникальное географическое положения региона, граничащего с тремя странами - Эстонией, Латвией и Белоруссией. Отметил, что регион намерен делать упор на создании возможностей для учащейся молодежи с тем, чтобы задержать её в области. В том числе для этого ведутся работы по возведению кампуса, который должен стать центром студенческой жизни. К тому же в регионе заработал «Кванториум», активно продвигается проект World Skills Russia

«Экономика региона в целом небольшая, но мы видим динамику роста. Наши приоритетные отрасли - сельское хозяйство, туризм, электротехническая промышленность и транспортно-логистический комплекс», - отметил Андрей Михеев. По его словам, в рамках программы модернизации псковский аэропорт должен стать запасным аэродромом для «Пулково», в планах - строительство железнодорожного хаба в особой экономической зоне «Моглино» для разгрузки Рижского шоссе. Андрей Михеев добавил, что сильные стороны региона - его приграничное положение, большой объём земельных ресурсов, возможность для коопераций и конкуретная стоимость трудовых ресурсов.

Заместитель руководителя псковского промышленного электротехнического кластера Виктория Кудреватых дополнила коллегу, рассказав о том, что кластер, которым был создан в регионе в 2016 году. С тех пор объём промышленного производства вырос в 1,7 раза, а поступление налогов увеличилось в 1,6 раза. Капиталоёмкость проектов кластера составляет 2,5 млрд рублей, которые за год производят продукции на 16 млрд рублей.

«Проект очень интересный с точки развития южной зоны области», - дал свою характеристику Андрей Михеев.