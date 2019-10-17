Взыскание долгов с дачников упростили в России
В России вступили в силу изменения в гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами, сообщает «Российская газета».
До нынешнего времени садоводческие товарищества должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов. Теперь им достаточно обратиться к мировым судьям для получения соответствующего приказа. Заявитель направит документ в банк, а необходимая сумма будет списана со счёта или банковской карты дачника-должника.
По словам исполнительного директора союза дачников Московской области Федора Мезенцева, злостным должником можно считать каждого десятого садовода. У многих из них сумма долга составляет более 50 тысяч рублей.