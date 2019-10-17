Масштабные учения пройдут в пункте пропуска Койдула на границе с Псковской областью

10:23, 17 октября 2019, ПАИ

В железнодорожном пограничном пункте Койдула в Эстонии у границ Печорского района Псковской области 17 октября пройдут крупномасштабные учения HotSpot2019. Как сообщает портал delfi.ee, в учениях будут задействованы около 400 человек. Отработать предстоит действия в случае массовой миграции.

Подполковник полиции Тоомас Мальва рассказал, что по сценарию учений, в случае массовой миграции недалеко от границы открыт пункт приема иностранцев. Работать в нём будут полицейские и представители других заинтересованных ведомств.

По словам Тоомаса Мальва, в работе пункта приёма иностранцев большую роль играет время, поскольку суду необходимо вынести решение о дальнейшей судьбе прибывшего в Эстонию гражданина. Он пояснил, что поэтому, в пункте приёма будут работать несколько сотен чиновников, в ходе учений будут отработаны их действия.

Сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны во время тренировки сосредоточатся на проверке, установлении личности и регистрации иностранцев. Также в их обязанности входит проведение собеседований и принятие решение о начале делопроизводства о международной защите или высылке. Ещё одно направление их работы - обеспечением общественного порядка на пункте приема.

Кроме того, в учениях будут задействованы службы, отвечающие за оказание медицинской и социальной помощи.

Тоомас Мальва отметил, что в настоящее время для Эстонии нет опасности массовой миграции.