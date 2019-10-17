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Культура

Выставка арт-объектов Александра Николаева откроется в «Доме на набережной» в Пскове

17 октября в 18:30 в галерее «Дом на набережной» в Пскове на Советской набережной, 9 откроется выставка арт-объектов Александра Николаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

 

Александр Николаев родился в 1976 году в Пскове. В 1999 году окончил факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета. С1998 года работал как художник-оформитель, декоратор, театральный художник.

Является автором более 40 общественных и частных интерьеров в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Нальчике, Риге. Наиболее заметные проекты Александра Николаева находятся в Санкт-Петербурге: ресторан «Да Винчи» (1998), ресторан «Пикассо» (1999), ночной клуб «Акватория» (1999), ночной клуб «Циник» (2002), пиццерия «ОбщеПицца» (2005).

Наиболее заметные проекты в Пскове: клуб «TIR» (2000), бюро путешествий «Континент», рестораны «Рублёв» (2001), «Helga» (2018), сеть магазинов «Арбат» (2006, 2008).

В качестве театрального художника сотрудничал с Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина (в 2014-2015 главный художник, художник-постановщик спектаклей «Граф Нулин», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Простодурсен и Великий Приречный театр») и с детской театральной мастерской «Гвозди».

Участник выставок и арт-фестивалей в России, Германии, Латвии. 

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