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По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
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Общество

По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО

Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов по среднегодовому приросту валового сбора зерновых и зернобобовых культур фермерскими хозяйствами. При его составлении использовались данные за период с 2014 по 2018 годы включительно, сообщается на портале журнала «Инвест-форсайт».

Среднегодовой прирост валового сбора зерновых и зернобобовых культур фермерскими хозяйствами у Псковской области составил 14,58%. Это лучший показатель среди регионов Северо-Западного федерального округа. Ближайшую позицию занимает Ленинградская область, где прирост составил 12,49%, что позволило региону занять 23 место. Тройку лидеров по округу замыкает расположившаяся на 55 месте Новгородская область с показателем 2,41%.

В тройку лидеров общероссийского рейтинга вошли Камчатский край (104,59%), Республика Тыва (68,74%) и Забайкальский край (43,73%). Самый худший результат в Еврейской автономной

области, где за 4 года объёмы сбора зерновых фермерскими хозяйствами упали на 6,46%.

В рейтинг не вошли Республика Карелия, Архангельская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербурга и Севастополь.

Специалисты считают, что высокая урожайность связана с благоприятными погодными условиями: летние периоды в последнее время выдались теплыми, что позволило зерну полноценно вызреть.

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