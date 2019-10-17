0
15:00
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
14:48
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
14:07
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
13:43
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
12:13
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
11:40
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
11:15
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Еще новости
Общество

Трудовой день хотят сократить для сельских работниц в России

В России предлагается сократить трудовой день для сельских работниц. Соответствующий законопроект Госдума РФ планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 октября, пишет «Парламентская газета».

В документе отмечается, что для сельских работниц планируется установить 36-часовую рабочую неделю, вместо сегодняшней 40-часовой. При этом, зарплату сохранят на прежнем уровне. Помимо сокращения рабочего времени, в документе для сельских женщин прописана гарантия дополнительного выходного. Один день в месяц за свой счёт.

Авторы инициативы пояснили, что цель законопроекта — привлечь и удержать кадры на селе. При этом они отметили, что норма о сокращенной рабочей неделе уже существует, но законодательно не закреплена, и входит в противоречие с положениями трудового кодекса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
17 октября 2019
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
17 октября 2019
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
17 октября 2019
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
17 октября 2019
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
17 октября 2019
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
17 октября 2019
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность

Идет загрузка...