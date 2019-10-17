Трудовой день хотят сократить для сельских работниц в России

11:46, 17 октября 2019, ПАИ

В России предлагается сократить трудовой день для сельских работниц. Соответствующий законопроект Госдума РФ планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 октября, пишет «Парламентская газета».

В документе отмечается, что для сельских работниц планируется установить 36-часовую рабочую неделю, вместо сегодняшней 40-часовой. При этом, зарплату сохранят на прежнем уровне. Помимо сокращения рабочего времени, в документе для сельских женщин прописана гарантия дополнительного выходного. Один день в месяц за свой счёт.

Авторы инициативы пояснили, что цель законопроекта — привлечь и удержать кадры на селе. При этом они отметили, что норма о сокращенной рабочей неделе уже существует, но законодательно не закреплена, и входит в противоречие с положениями трудового кодекса.