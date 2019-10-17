Эксперт: Насилие не имеет гендера, от рукоприкладства страдают и мужчины

12:01, 17 октября 2019, ПАИ

«Насилие не имеет гендера, от рукоприкладства страдают и мужчины», - заявила заместитель директора «Детской деревни- SOS» в Пскове, руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова в ходе пресс-конференции 17 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Женщины «обладают талантом» психологического насилия и иногда создают тяжелую психологическую ситуацию в семье для ребенка и супруга, которая может давить, унижать, оскорблять. Мужчины просят нас сохранить семью для ребенка, просят создать здоровую обстановку в семье», - отметила Алина Чернова.

Она рассказала о работе приюта для женщин, который создан при «Детской деревне - SOS», подчеркнув, что одна из задач специалистов учреждения – предотвращение ухода детей из семьи в интернаты и сохранение семьи.

«Насилие - очень большая причина, по которой страдают и дети в семье, и супруги. Насилие нельзя предсказать заранее, никто же не создает семью, чтобы потом нещадно друг над другом издеваться», - подчеркнула Алина Чернова.

«Тема домашнего насилия над детьми - очень сложная. То, что они попадают из семей в сиротские учреждения — это тоже можно расценивать как насилие, ребенку в семье не смогли обеспечить нужные условия», - добавил директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев.

По словам Алины Черновой, сейчас феномен насилия активно изучается. Она разделила его на 4 основных типа: физическое насилие, психологическое (эмоциональное), экономическое и сексуальное.

Также эксперт считает, что российское законодательство нуждается в изменении, поскольку возможность поддержать семью существует сейчас «в очень коротком критическом периоде», после которого, скорее всего, пострадавшей стороне придется вернуться обратно: механизмов изоляции насильника, привлечения его к ответственности пока нет.