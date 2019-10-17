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Общество

Псковский эксперт назвала причину возникновения насилия в семье

Отсутствие денег – дополнительный фактор, который может провоцировать насилие в семье и становиться поводом для манипуляции. Об этом заявила заместитель директора «Детской деревни - SOS Псков», руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова на пресс-конференции 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алина Чернова отметила, что в Псковской области женщинам сложно найти работу с достойной оплатой, чтобы содержать себя и ребенка и уйти от насильника. По её словам, женщины иногда попадают в такие ситуации, когда в полтора года прекращают выплачивать пособие на ребенка, а в детсад до трех лет его ещё не берут, потому что нет мест. «И вот она с ребенком на руках вынуждена жить с насильником, потому что не видит никаких выходов из ситуации и ресурсов у нее не так много, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, - заметила она. – Это, пожалуй, самая непростая категория, с которой приходится работать.

Замдиректора «Детской деревни - SOS Псков» подчеркнула, что насилие очень мощно проникает в ментальность жителей России. «У нас даже поговорки есть «бьет значит любит» и другие разные о том, что жену неплохо бы «приложить», - уточнила она.

Алина Чернова также рассказала о ситуациях, когда женщина сообщает об избиении мужем, приходит в приют при «Деревне», а на следующий день уезжает с супругом, который прибыл за ней с цветами.

Руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи считает, что женщинам следует подготовиться к уходу от насильника заранее: собрать вещи, документы, деньги, подгадать время, когда его не будет дома. «Потому что мы сталкиваемся со спрятанными насильниками паспортами, телефонами, вынутыми симками», - объяснила она.

В то же время Алина Чернова отметила, что если все места в учреждении заняты, то для обратившегося человека ищут помощь в других регионах. «Стараемся подключить все возможные ресурсы, если наших не хватает», - подчеркнула она.

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