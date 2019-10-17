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Общество

Специалист «Детской деревни – SOS» в Пскове: Факт супружества не даёт карт-бланш на изнасилование

«Факт супружества не дает карт-бланш на изнасилование», - заявила заместитель директора «Детской деревни - SOS Псков», руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова на пресс-конференции 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алина Чернова рассказала историю одной псковички, у которой в полиции отказывались принимать заявление об изнасиловании.  «Ты что, он же твой муж», - отвечали женщине.

«У нас же не принято ни говорить об этом, ни работать с этим», - прокомментировала ситуацию эксперт.

При этом она заметила, что бывают и «чудеса», когда супруг поднял руку на жену один раз и больше никогда это не повторялось.

«Раньше при воспитании мальчиков говорили: «Мальчиков не бьют». Сейчас родители маленьких мальчиков часто говорят: «Она тебя ударила - дай сдачи». Но вообще то, ни девочки не должны никого бить, ни мальчики», - считает Алина Чернова. 

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