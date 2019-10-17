Псковская область вошла в число регионов с наименьшей закредитованностью населения

15:54, 17 октября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов с наименьшей закредитованностью населения. Однако, с апреля по октябрь текущего года среднее значение показателя долговой нагрузки заемщиков Псковской области выросло на 1,77 процентных пункта - с 20,46 до 22,23%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в национальном бюро кредитных историй.

Долговая нагрузка увеличилась во всех регионах России в среднем на 1,64 процентных пункта до 24,63%. Показатели наибольшей закредитованности населения зафиксированы в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях, а также в Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%). Наименьший уровень отмечен у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,21%), Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.

По словам генерального директора национального бюро кредитных историй Александра Викулина, показатель долговой нагрузки россиян показал рост впервые за последние четыре года, однако он по-прежнему остается на достаточно невысоком уровне.