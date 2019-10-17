Разработать госпрограмму по созданию инфраструктуры участков для многодетных предложили депутаты Северо-Запада

15:24, 17 октября 2019, ПАИ

В Гатчине на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам собравшиеся обсудили инициативу о создании государственной программы для софинансирования строительства инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Псковское областное Собрание депутатов на рабочей встрече парламентариев представляли вице-спикер Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Согласно анализу, в большинстве регионов ограничена возможность формирования подобных земельных участков в границах застроенных территорий населенных пунктов. Уполномоченные органы ведут работу по включению земель иных категорий в границы, при этом такие участки значительно удалены от центров и нуждаются в инженерной и транспортной инфраструктуре.

У муниципалитетов недостаточно средств на проведение необходимых мероприятий, включающих в себя разработку и утверждение документации по планировке территории, проектной документации и строительства объектов инфраструктуры.

По словам парламентариев, проблемы не решат предоставление субсидий местным бюджетам из региональных в рамках областных государственных программ, а также привлечение средств федерального бюджета посредством включения отдель­ных объектов в государственные программы Российской Федерации. Потребность оценивается субъектами СЗФО в миллиарды рублей.

В качестве решения проблемы члены парламентского комитета предложили обратиться к председателю правительства Дмитрию Медведеву по вопросу разработать госпрограммы РФ по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

Кроме того, законодатели рассмотрели предложения субъектов о внесении изменений в действующее федеральное законодательство в части установления ответственности должностных и юридических лиц за несвоевременную подготовку к отопительному сезону и необходимость совершенствования системы контроля в отношении услуг по предоставлению кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

16 октября в Гатчине также состоялось заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экологии. Участие в его работе заместитель председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Пётр Алексеенко. Региональные законодатели обсудили законопроект «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области». Документ регулирует порядок отлова безнадзорных животных, необходимых процедур по лечению, стерилизации и уходу, а также содержанию в приютах и питомниках.