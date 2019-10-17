0
15:00
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
14:48
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
14:07
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
13:43
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
12:13
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
11:40
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
11:15
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Еще новости
Общество

Варианты ввода в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной обсудили псковские власти с дольщиками

В настоящее время ситуация по передаче домов собственникам находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По поручению главы региона утвержден и соблюдается план-график мероприятий, направленных на завершение работ.

Специалисты администрации Псковской области сопровождают процесс сдачи в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной. По информации комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, при возведении обоих домов застройщик отступил от утвержденной проектной документации, и теперь ему необходимо внести корректировки в проектные документы и направить их на повторную экспертизу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
17 октября 2019
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
17 октября 2019
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
17 октября 2019
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
17 октября 2019
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
17 октября 2019
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
17 октября 2019
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность

Идет загрузка...