Варианты ввода в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной обсудили псковские власти с дольщиками

14:40, 17 октября 2019, ПАИ

В настоящее время ситуация по передаче домов собственникам находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По поручению главы региона утвержден и соблюдается план-график мероприятий, направленных на завершение работ.

Специалисты администрации Псковской области сопровождают процесс сдачи в эксплуатацию двух домов на улице Юбилейной. По информации комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, при возведении обоих домов застройщик отступил от утвержденной проектной документации, и теперь ему необходимо внести корректировки в проектные документы и направить их на повторную экспертизу.