0
15:00
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
14:48
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
14:07
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
13:43
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
12:13
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
11:40
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
11:15
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Еще новости
Общество

Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове

В Пскове начинаются дорожные работы на улицах Пароменской и Киселева. В связи с этим на улицах будет частично ограничено движение автотранспорта - организовано одностороннее движение по одной из полос. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя начальника Управления городского хозяйства Александра Грацкого.

Дороги будут отремонтированы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Улицу Киселева приведут в порядок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской будет завершен ремонт, начатый ранее.

Стоимость проекта составляет порядка 17 млн рублей. В рамках контракта подрядчик заменит дорожное покрытие, установит бортовой камень, отремонтирует разрушенные места тротуаров. Планируется завершить работы в ноябре этого года.

Администрация города обращает внимание автомобилистов на введенные изменения в организации дорожного движения и просит быть внимательными в пути.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
17 октября 2019
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
17 октября 2019
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
17 октября 2019
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
17 октября 2019
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
17 октября 2019
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
17 октября 2019
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность

Идет загрузка...