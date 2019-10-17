Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове

14:48, 17 октября 2019, ПАИ

В Пскове начинаются дорожные работы на улицах Пароменской и Киселева. В связи с этим на улицах будет частично ограничено движение автотранспорта - организовано одностороннее движение по одной из полос. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя начальника Управления городского хозяйства Александра Грацкого.

Дороги будут отремонтированы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Улицу Киселева приведут в порядок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской будет завершен ремонт, начатый ранее.

Стоимость проекта составляет порядка 17 млн рублей. В рамках контракта подрядчик заменит дорожное покрытие, установит бортовой камень, отремонтирует разрушенные места тротуаров. Планируется завершить работы в ноябре этого года.

Администрация города обращает внимание автомобилистов на введенные изменения в организации дорожного движения и просит быть внимательными в пути.