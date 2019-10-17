Лучшего участкового выбрали жители Псковской области

16:01, 17 октября 2019, ПАИ

Жители Псковской области с помощью онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области выбрали «Народного участкового - 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате «бронза» досталась старшему участковому уполномоченному МО МВД России «Опочецкий» Владимиру Мазурову. За капитана полиции проголосовали 336 человек. Второе место занял участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД России по городу Пскову майор полиции Сергей Мишин. Его поддержали 623 человека.

Победителем конкурса с отрывом в 49 голосов стал участковый уполномоченный полиции из Пушкиногорского района майор полиции Сергей Закревский.

Он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2019», который пройдёт с 1 по 10 ноября на сайте газеты «Комсомольская правда».