Праздник для псковских покупателей организует «Лента» 19 октября

16:08, 17 октября 2019, ПАИ

19 октября в 12:00 в гипермаркете «Лента» на Рижском проспекте, 96 Б в Пскове организуют праздник для покупателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

Покупатели смогут продегустировать несколько блюд, которые готовит кулинарный цех магазина. Параллельно будет идти интерактивная программа с интеллектуально-спортивными конкурсами, викториной и выступлением цирковых артистов. Активность, сообразительность и знание интересных фактов, связанных с розничной сетью «Лента» будут вознаграждены призами из ассортимента магазина.

В этот же день состоится семейный квест, участниками которого станут постоянные покупатели «Ленты». Победители квеста получат подарочные карты на 15, 8 или 3 тысячи рублей.