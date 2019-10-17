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Общество

«Серебро» завоевал великолукский пристав на международном турнире по комплексному единоборству

Судебный пристав по ОУПДС ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Управления ФССП России по Псковской области Руслан Шамилов завоевал серебро на ХVII Международном турнире по комплексному единоборству среди сотрудников специальных подразделений силовых структур государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на Кубок ОДКБ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Турнир проходил в Московской области с 8 по 11 октября. Участие в соревнованиях приняли 120 спортсменов: 10 команд из 6 стран ближнего зарубежья.

По итогам боёв Руслан Шамилов завоевал серебряную награду в весовой категории до 90 килограммов.

Победу на турнире одержала сборная команда Федеральной службы судебных приставов. «Сборная команда ФССП России показала отличный уровень подготовки и высокий спортивный результат», - добавили в ведомстве.

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