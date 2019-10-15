Финал чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Великих Луках 19 октября

16:15, 17 октября 2019, ПАИ

19 октября в Великих Луках на стадионе «Экспресс» состоится финал чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Осень-2019», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В финале примут участие 15 команд из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Порхова, Печор, Острова, Невеля и Пушкинских Гор. Призёрам и победителям вручат кубки, медали и ценные призы. Отдельные награды вручат в номинациях «Лучший игрок», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь».

Команды, занявшие первые места, получат футбольную форму от проекта «Команда-2018» и клуба «Шторм».

Планируется, что на закрытии чемпионата с показательным выступлением выступит призёр чемпионата России по фристайлу с мячом Евгений Коньков.