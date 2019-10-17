День призывника прошёл в военкомате Пскова

16:42, 17 октября 2019, ПАИ

17 октября в военном комиссариате Пскова состоялось праздничное мероприятие, посвященное осеннему Дню призывника. Его участниками стали 55 юношей, которым предстоит пополнить ряды военнослужащих российской армии. Напутствовать их пришли представители городских властей, военнослужащие, родители и духовенство, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев ознакомил псковичей с особенностями призыва. Он также сообщил ребятам, что служить они будут в Западном военном округе в рядах сухопутных, железнодорожных, военно-космических, воздушно-десантных войсках, а также в войсках национальной гвардии и военно-морском флоте. Всего из Пскова и Псковского района планируется призвать около 320 человек.

Призывников в этот день также напутствовал заместитель главы Пскова, отец героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев. Он отметил важность прохождения военной службы. «Еще на Руси политики опирались на три кита: творческий гений народа, доблесть армии и духовную мощь церкви. Россия испокон веков, не щадя живота защищала свои границы, свой народ и свою православную веру. Теперь пришла ваша очередь отдать Родине долг и стать настоящими защитниками Отечества», - сказал он и от имени исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской и депутатского корпуса пожелал новобранцам успешной службы и нового полезного учебного опыта.

Также перед новобранцами выступили председатель совета ветеранов Александр Кокорев и священник храма Александра Невского отец Александр, который имеет на своем счету 121 прыжок с парашютом.

В завершение встречи представитель призывников поблагодарил всех собравшихся за пожелания и теплые слова и выразил уверенность в том, что служба поможет каждому из новобранцев получить необходимые знания в военном деле и обрести верных друзей.