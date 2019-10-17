Двух псковичей-опекунов детей направили к наркологу

16:28, 17 октября 2019, ПАИ

В Пскове представители городской комиссии по делам несовершеннолетних, отдела семьи, опеки и попечительства областного комитета по социальной защите, полиции города направили двух законных представителей несовершеннолетних на консультацию к врачу-наркологу. Такое решение было принято после межведомственного рейда по посещению семей, находящихся в социально опасном положении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, всего участники межведомственного рейда посетили 10 семей, фактов неисполнения родительских обязанностей они не выявили. Также они провели профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, оставили адреса и телефоны об органах и учреждениях системы профилактики, куда можно обращаться за помощью.

Помимо направления к врачу-наркологу двух псковичей-опекунов несовершеннолетних, участники рейда также дали рекомендации по трудоустройству в двух семьях и посоветовали двоим несовершеннолетним и их родителям обратиться к семейному психологу.